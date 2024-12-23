Трамп заявив, що чекає зустрічі з путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні

Обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з владіміром путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.

Про це Трамп сказав під час публічного виступу у Феніксі, який транслював телеканал FoxNews.

"Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, і президент путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми чекатимемо цього, ми маємо покласти край цій війні", - заявив Трамп.

Він також зазначив, що рахунок жертвам у війні йде на мільйони і що вона б не почалася, якби на момент її початку він обіймав посаду президента США.