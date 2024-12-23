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Стало відомо, чому українці бояться повертатися з-за кордону додому

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Голова організації «Євромайдан-Варшава» та фонду Stand with Ukraine Наталія Панченко розповіла, чому деякі українці бояться повертатися додому. За її словами, основною причиною є відсутність чітких правил і зрозумілих соціальних механізмів в Україні. Про це Панченко заявила у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України».

«Дуже часто, коли я говорю з українцями про те, чому вони не повертаються, вони кажуть: «Ну дивись, я живу тут, у Франції, Німеччині, Бельгії чи Польщі, і я чітко розумію правила гри. А в Україні їх нема. І це насправді дуже важко. Я помічала це не раз по собі, тому що я багато разів поверталася в Україну по різних проєктах. Я закінчила університет в Польщі і доросле свідоме життя в мене було лише тут. Я часто ловила себе в таких ситуаціях в Україні, коли я розумію, що в такій ситуації робити в Польщі і роблю, а в Україні воно абсолютно не діє. Це можуть бути якісь навіть побутові ситуації», – сказала Панченко.

Голова організації «Євромайдан-Варшава» навела приклад із власного досвіду, як у побутових ситуаціях в Україні виникає розгубленість через відмінності у соціальній поведінці:

«Наприклад, коли в аптеці мене в черзі обходять і я кажу, що тут стою. В Польщі цього було б достатньо. А в Україні мені відповідають: «Ну так і стой». Я гублюся і вже не знаю, що далі робити. Моя система дає в такій ситуації збій, бо за цим законом джунглів я або вже не навчилася, бо була досить молодою, або вже забула».

Панченко
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