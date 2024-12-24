Зеленський: Доручив нашому МЗС встановити всі необхідні контакти з представниками народу Сирії

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ напрацювати контакти з новою владою Сирії.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Доручив нашому Міністерству закордонних справ працювати активніше, щоб встановити всі необхідні контакти з представниками народу Сирії і щоб виправити помилки Асада щодо України та всієї Європи», - сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна підтримає продовольчу безпеку Сирії.

«Це наша моральна перевага – Україна допомагає багатьом країнам забезпечувати нормальність життя, зокрема через продовольчу безпеку. Нам цей регіон, як і будь-який інший регіон світу, потрібен стабільним та мирним», - зазначив Президент.