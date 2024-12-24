Зеленський повідомив про ризики направлення в рф додаткових солдат та військової техніки з Північної Кореї

Президент України Володимир Зеленський на Ставці Верховного головнокомандувача повідомив про ризики направлення додаткових солдат та військової техніки з Північної Кореї для російської армії и про значні втрати серед північнокорейських військових, які беруть участь у бойових діях на боці росії. Про це він написав у Телеграм.
"Була доповідь Головкома Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції. Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб", — сказав президент.
Президент підкреслив, що співпраця між москвою та Пхеньяном збільшує ризик дестабілізації не лише навколо Корейського півострова, а й у сусідніх регіонах.
"Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вище, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя", — зазначив Володимир Зеленський.
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