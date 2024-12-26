Аналітики озвучили негативний прогноз розвитку української економіки у 2025 році

Негативний прогноз розвитку української економіки 2025 року містить обмінний курс по 50 грн за долар, номінальне зростання ВВП лише на 1,5% і двозначні показники інфляції.

Прогноз склали найвпливовіші аналітичні команди країни, передає "NV Бізнес".

Головний чинник прогнозу - ймовірність припинення бойових дій. Негативний сценарій передбачає продовження їх до середини 2026 року. Базовий - у IV кварталі 2025-го.

"Негативний сценарій - це втрата додаткових територій, збільшення чисельності мобілізаційного резерву та зменшення фінансової підтримки з боку партнерів. У такому разі очікується зменшення виробництва товарів і послуг, суттєве збільшення курсу долара та інфляції. Номінальний ВВП зростатиме на 3,2%, реальний ВВП у доларовому еквіваленті буде від'ємним і становитиме мінус 2-3 відсотків", - сказав начальник департаменту приватних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко.

Про можливі складнощі з отриманням запланованої міжнародної допомоги каже і директор департаменту аналітичних досліджень "Райффайзен Банку" Олександр Печерицин.

Він вказав, що до всіх наявних ризиків додасться наростаючий брак робочої сили і, як наслідок, гальмування економічного зростання у зв'язці з високою інфляцією.

"Нацбанк буде змушений вдатися до більш активних дій щодо жорсткої монетарної політики. Це, своєю чергою, може негативно впливати на темпи економічного відновлення", - підсумував Печерицин.