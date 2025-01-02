Шмигаль: Ми заздалегідь підготували інфраструктуру до роботи без російського газу

Оператор газотранспортної системи України заздалегідь підготував інфраструктуру до роботи без російського газу.
Про це написав у Фейсбуці Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи підмсумки наради щодо функціонування газотранспортної системи, передає Укрінформ.
1 січня з 7:00 газотранспортна система України перестала транспортувати російський природний газ. Питання функціонування газотранспортної системи та газового балансу обговорили сьогодні на нараді за участі міністра енергетики Германа Галущенка, гендиректора "Оператор ГТС України" Дмитра Липпи, керівництва "Нафтогазу" та "Укртрансгазу".
За словами Шмигаля, міністр енергетики доповів, що Україна вчасно й у встановленому порядку поінформувала міжнародних партнерів, зокрема Єврокомісію, про завершення угоди щодо транзиту газу з росії. Європейські країни підготувалися до цього рішення.
Гендиректор ОГТСУ поінформував, що компанія заздалегідь підготувала інфраструктуру до роботи без російського газу та для забезпечення надійного постачання українським споживачам.
"Обговорили також енергетичний баланс, стан наповнення газосховищ та питання безпеки. Тут без деталей. Роздані всі оперативні доручення. Відповідальні визначені. Передусім дав завдання забезпечити безперебійне газопостачання до побутових споживачів", - підкреслив Шмигаль.
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