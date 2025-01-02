Гетманцев: У 2024 році податкова перевиконала план надходжень коштів в бюджети всіх рівнів

Державна податкова служба України у 2024 році перевиконала план надходжень коштів в бюджети всіх рівнів, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Це відомство зібрало понад 104 млрд грн надходжень., тоді як митниця недовиконала встановлений план на 6%.

"Також маємо безпрецедентно великі залишки на єдиному кореспондентському рахунку. 264 млрд грн, з яких 100,5 - в гривні. Це історично найкращий показник", - уточнив голова комітету.

Попри перевиконання податковою плану збору надходжень, загалом бюджет недовиконано на 35,2 млрд грн. Відповідальність за це Данило Гетманцев покладає на розпорядників бюджету.

Також він відмітив ряд позитивних та негативних факторів, які вслинули на стан економіки України у 2024 році:

Допомога від міжнародних партнерів. У 2024 році Україна отримала $41,7 млрд допомоги, з яких $9,2 - у грудні.

Країна залучила рекордні обсяги ОВДП - 638,4 млрд грн.При цьому обсяги його рефінансування знизились.

Державний борг України досяг 6,7 трлн грн.

Щомісячна інфляція досягла 12% в грудні 2024 року. Очікується її уповільнення у другій половині 2025 року орієнтовно до 7%.

Золотовалютні резерви України знаходяться на досить високому рівні - $43,7 млрд.

Тривожний фактор - зменшення прямих іноземних інвестицій в Україну у 2024 році.

"2024 рік пройшли гідно. У 2025 рік також дивимося впевнено", - резюмував Данило Гетманцев.