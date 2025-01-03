У 2024 році видобуток газу в Україні зріс на 2,2%

Валовий видобуток природного газу в Україні у 2024 році становив 19,12 млрд куб. метрів. У порівнянні з попереднім роком видобуток зріс на 2,2%, з 18,7 до 19,12 млрд куб. метрів. Це найвищий приріст видобутку з 2018 року.

Про це повідомляє ExPro.

Видобуток природного газу в Україні продовжує зростати, незважаючи на триваючу повномасштабну війну.

Зазначається, що темпи зростання у 2024 році виявилися вищими, ніж у минулому році, коли видобуток зріс на 0,9%. Для порівняння, у період з 2019 по 2022 роки обсяги видобутку газу поступово знижувалися.

У 2022 році видобуток природного газу в Україні знизився на 6% через повномасштабне вторгнення росії. Однак у 2023 році компанії, зокрема державні, змогли збільшити обсяги видобутку газу.

Державні підприємства продовжують залишатися основними двигунами зростання видобутку природного газу в Україні в 2024 році, тоді як приватні компанії поки що фіксують його зниження. Водночас вже в другій половині року спостерігається зростання видобутку у приватних компаній порівняно з минулим роком.