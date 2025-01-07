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Колишній наркоторговець Олег Богельський розпочав боротьбу за крісло мера міста Дубровиця на Рівненщині?

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Колишній наркоторговець Олег Богельський розпочав боротьбу за крісло мера міста Дубровиця на Рівненщині?

Журналісти телевізійної програми «Особливий погляд» розслідували ситуацію у місті Дубровиця на Рівненщині. Як повідомляли у медіа, бізнесмен Олег Богельський, зараз пов’язаний із видобутком бурштину, а раніше засуджений за виробництво та збут наркотиків, розпочав боротьбу за крісло міського голови. 

Журналісти намагались з’ясувати: «Чи можливо таке, що місто за 25 кілометрів від білоруського кордону очолить людина з кримінального світу?» Результати свого розслідування телевізійна програма «Особливий погляд» показала  в ефірі 5 каналу.

Як передає Depo Рівне, журналісти програми «Особливий погляд» намагались отримати інформацію безпосередньо від Олега Богельського. Той спочатку підтвердив готовність до інтерв’ю. Але пізніше, коли знімальна група вже під’їхала  для інтерв’ю з ним у Рівному - від зустрічей  з журналістами відмовився.

За результатами власного розслідування програма «Особливий погляд» з’ясувала, що Олег Богельський дійсно був засуджений Рівненським міським судом за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини. У програмі був процитований вирок цього суду від 10.06.2010 року. Там говориться: будучи організатором злочинної групи, Олег Богельський «керував її діяльністю, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою, підшукав нежитлове приміщення, здійснював перевезення підшуканого та придбаного обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин.. Особисто підшуковував покупців і здійснював незаконний збут психотропної речовини». Йдеться про наркотик первітин.

«Первітин (народна назва – "гвинт") – це синтетичний наркотик, дешевий аналог метамфетаміну, що може виготовлятися в кустарних умовах. Наслідки вживання: формування залежності, деградація особистості, смерть», - підкреслюють рослідувачі програми «Особливий погляд».

За словами опитаних ними реабілітологів, первітин - один із найпоширеніших наркотиків в Україні. Залежності від нього позбутися дуже важко.

Також розслідувачі з’ясували, що впродовж останніх місяців Олег Богельський «активно піариться у соцмережах і намагається сформувати імідж людини, яка дбає про майбутнє покоління».

Зокрема, нещодавно він відвідував Дубровицький ліцей №2 у компанії чинного мера Дубровиці Богдана Микульського та міських чиновників, брав участь у зборах лідерів учнівського самоврядування Дубровицької територіальної громади.

«На зустрічах із молоддю Олег Богельський міг би розповісти і про те, як заробити статки, що, ймовірно, перевищують офіційні доходи. Так, згідно з державними реєстрами, у підприємця - чимала кількість нерухомості, при тому, що у бурштиновому бізнесі Богельський лише кілька років, а до того володів ФОПом із роздрібного продажу меблів»,- наголосили журналісти. Й наводять перелік цєї власності – багато ділянок землі, квартир, будинків, автомобілів.

Також журналісти звернули увагу, що у соцмережах Олег Богельський хизується поїздками у Дубаї та китайське Ґуанджоу. Обидві подорожі відбулись у листопаді минулого року.

«На якій підставі 41-річний чоловік виїхав за кордон? Збіг чи ні, але у тому ж таки листопаді у центрі скандалів опинилися рівненські МСЕК», - йдеться у сюжеті.

Наприкінці сюжету громадський діяч Андрій Гайдай робить виновок: «Українці заслуговують на лідерів з чистою репутацією. Ті, які отруювали наше суспільство заради наживи, не повинні визначати його долю».

 

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