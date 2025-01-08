У 2024 році Укрзалізниця евакуювала понад 30 тисяч людей

Більше 30 тисяч пасажирів евакуювала Укрзалізниця у 2024 році.З них значна частка – найбільш вразливі групи, пасажири з інвалідністю, літні люди, пасажири з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії.
Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише УНН.
Упродовж року залізничники евакуювали людей з Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Донеччини (зокрема з Покровська), Запоріжжя та Павлограда.
«Укрзалізниця у співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями й у 2025 році продовжує евакуаційний процес, організовуючи рейси із Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя та Павлограда, куди доставляють пасажирів з усього регіону, в тому числі з найближчих населених пунктів Донеччини», - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення майже 4 млн 200 тисяч пасажирів виїхали до більш безпечних регіонів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023