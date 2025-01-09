Зеленський: Україна забезпечена підтримкою партнерів на найближчі роки

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна забезпечена підтримкою партнерів на найближчі роки. Він нагадав про підписання 27 двосторонніх безпекових угод, які передбачають узгоджений графік надання допомоги.

Про це глава Української держави заявив під час зустрічі у Києві з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, передає кореспондент Укрінформу.

«Україна майже три роки у війні. За цей час ми побудували сильні, міцні відносини з країнами не тільки Європейського Союзу, а й з країнами всього світу. У нас дійсно велика фінансова підтримка — ми говоримо про десятки мільярдів євро у підтримку як нашого бюджету, так і армії, а також гуманітарної допомоги взимку», - розповів Зеленський.

Він нагадав, що Україна підписала 27 двосторонніх безпекових угод, які передбачають узгоджені графіки надання допомоги.

«Ми базуємося на контрактах, не на емоціях. Через сильні домовленості з країнами світу — маємо 27 двосторонніх договорів щодо безпекових угод. Там є конкретні цифри на конкретний рік», - сказав Президент.