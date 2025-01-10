Зеленський: Розміщення на території України міротворців є одним із найкращих інструментів для примусу росії до миру

Розміщення на території України миротворчих сил країн-партнерів є одним із найкращих інструментів для примусу росії до миру.
Таку думку висловив президент Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».
Він наголосив, що минулого року з такою ідеєю виступав французький президент Еммануель Макрон.
«путін хоче повністю знищити Україну, зламати всіх нас та вас теж. Ось чому наша мета – знайти якомога більше інструментів, щоб примусити росію до миру. Я вважаю, що таке розміщення контингентів партнерів – один із найкращих інструментів», – заявив Зеленський.
Він також закликав союзників бути більш практичними в питанні розміщення військ на території України.
«І ми почули сигнали з Великої Британії на підтримку цього. Ми маємо бути сміливими, і ми маємо запропонувати справді сильні інструменти», – вважає Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023