Зеленський: Розміщення на території України міротворців є одним із найкращих інструментів для примусу росії до миру

Розміщення на території України миротворчих сил країн-партнерів є одним із найкращих інструментів для примусу росії до миру.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Він наголосив, що минулого року з такою ідеєю виступав французький президент Еммануель Макрон.

«путін хоче повністю знищити Україну, зламати всіх нас та вас теж. Ось чому наша мета – знайти якомога більше інструментів, щоб примусити росію до миру. Я вважаю, що таке розміщення контингентів партнерів – один із найкращих інструментів», – заявив Зеленський.

Він також закликав союзників бути більш практичними в питанні розміщення військ на території України.

«І ми почули сигнали з Великої Британії на підтримку цього. Ми маємо бути сміливими, і ми маємо запропонувати справді сильні інструменти», – вважає Зеленський.