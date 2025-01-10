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Зеленський: Розміщення на території України міротворців є одним із найкращих інструментів для примусу росії до миру

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Розміщення на території України миротворчих сил країн-партнерів є одним із найкращих інструментів для примусу росії до миру.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Він наголосив, що минулого року з такою ідеєю виступав французький президент Еммануель Макрон.

«путін хоче повністю знищити Україну, зламати всіх нас та вас теж. Ось чому наша мета – знайти якомога більше інструментів, щоб примусити росію до миру. Я вважаю, що таке розміщення контингентів партнерів – один із найкращих інструментів», – заявив Зеленський.

Він також закликав союзників бути більш практичними в питанні розміщення військ на території України.

«І ми почули сигнали з Великої Британії на підтримку цього. Ми маємо бути сміливими, і ми маємо запропонувати справді сильні інструменти», – вважає Зеленський.

Зеленський
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