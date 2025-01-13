Польща підтримує Трампа у питанні збільшення країнами НАТО витрат на оборону

Польща підтримує вимогу обраного президента Дональда Трампа щодо збільшення країнами НАТО витрат на оборону до 5% від ВВП країни.

Про це пише британське видання Financial Times із посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

На сьогодні саме Польща найближче до досягнення 5-відсоткової мети, адже на 2025 рік у бюджеті країни на оборону передбачено 4,7% ВВП. Це найвищий показник серед держав-членів Альянсу.

Косіняк-Камиш зауважив, що саме Польща може стати трансатлантичною сполучною ланкою між цим викликом, поставленим президентом Трампом, і його реалізацією в Європі. На думку міністра оборони, вимога для країн НАТО збільшити витрати на збройні сили є важливим тривожним сигналом. Хоча досягнення такої мети може тривати щонайменше 10 років.

«Досягнення мети Трампа займе ще одне десятиліття, але я гадаю, його не варто критикувати за те, що він поставив дійсно амбітну мету, бо в іншому разі деякі країни продовжать дебати про те, чи дійсно потрібні більші витрати», – наголосив міністр оборони Польщі.

Косіняк-Камиш зауважив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Польщі довелося збільшити витрати на оборону з огляду на близькість країни до Росії.

«Ми купили багато, але наше місце на карті робить інвестиції й закупівлю обладнання просто необхідними», – наголосив міністр оборони.