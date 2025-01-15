У Трампа підтримали ідею конфіскації заморожених російських активів

Команда вибраного президента США Дональда Трампа підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів.
Про це повідомляє CNN.
За даними журналістів, адміністрація чинного президента Джо Байдена «тісно консультувалися» з цього питання із сенатором Марко Рубіо, якого Трамп хоче призначити держсекретарем, та Майком Уолтцом, який обійме посаду радника з національної безпеки.
Представники Байдена, зокрема, обговорювали можливість переказу 300 млрд доларів на депозитний рахунок, який буде розблоковано після підписання мирної угоди між росією та Україною.
Зазначається, що команда Трампа підтримала цю стратегію. Там вважають, що конфіскація грошей створить ще один важіль тиску на Кремль у рамках майбутніх мирних переговорів.
Водночас європейські союзники США скептично ставляться до цієї ідеї. Вони висловили стурбованість щодо можливого порушення міжнародного права, якщо банки повністю конфіскують російські гроші.
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