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Зеленський: Для українців за кордоном створять "осередки єдності"

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Президент Володимир Зеленський заявив, що за кордоном створять "осередки єдності", котрі працюватимуть для підтримки українців.

Про це глава держави зазначив на пресконференції у Варшаві у середу, 15 січня.

На зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою Зеленський обговорив підтримку українців, котрі нині перебувають у Польщі. Сторони також обговорили збереження зв’язків української громади та української держави.

"Ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном - unity hubs. Такі "осередки єдності" будуть і в Польщі, будуть в Німеччині і в інших країнах, де є наші люди", – заявив президент.

Зеленський
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