Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

ЄБА звернулась до прем’єр-міністра з проханням не допустити підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення

138

Європейська Бізнес Асоціація звернулась з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не допустити підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення, адже це створить додатковий фінансовий тягар для бізнесу та знизить конкурентоспроможність залізничної логістики.

Про це йдеться у повідомленні ЕВА.

Там повідомили, що Наглядова рада Укрзалізниці затвердила індексацію залізничних тарифів на вантажні перевезення на 37%. Хоча до цього компанія підвищила тарифи відразу на 70%, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на 140%, металу – на 70%, зернових – на 65%.

«Компанії-члени Комітету з логістики Асоціації занепокоєні наслідками підвищення тарифів для бізнесу. Висока вартість логістики залишається одним зі стримуючих факторів для експорту. Внаслідок російської військової агресії логістичні витрати в певних галузях зросли до 40% від собівартості продукції. Вкупі зі складною ситуацією в енергетиці та дефіцитом персоналу, підвищення тарифу на вантажі УЗ значно збільшує витрати українського бізнесу та погіршує конкурентоспроможність українських товарів на міжнародних ринках», - вказали у Асоціації.

У ЕВА також підкреслили, що навіть поточні тарифи перевищують спроможності учасників ринку, через що підприємства вже змушені скорочувати виробництво та переходити на перевезення автотранспортом. Це призводить до руйнування доріг та зростання мільярдних витрат з бюджету на їхній ремонт.

«Через втрату конкурентоспроможності залізничної логістики Укрзалізниця втрачає доходи. Згідно з фінансовою звітністю компанії у відкритому доступі, за 9 місяців 2024 року компанія отримала прибуток у 1,6 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2023 року прибуток становив 8,2 млрд грн. Водночас керівництво перевізника вже прогнозує збитки у розмірі до 2,5 млрд грн до кінця 2024 року. На думку бізнесу, ситуація із фінансовими показниками Укрзалізниці демонструє необхідність термінового перегляду її витратної політики», - наголосили в ЕВА.

У Асоціації підкреслили: оптимізація витрат, підвищення операційної ефективності та залучення клієнтів на залізницю через конкурентоспроможну тарифну політику можуть значно покращити її фінансовий стан.

«Замість підвищення тарифів, яке посилить фінансовий тиск на бізнес і призведе до скорочення обсягів перевезень, важливо зосередитися на підтримці експорту. Недопущення зростання логістичних витрат дозволить утримати вантажі на залізниці та зберегти валютні надходження до бюджету та сприятиме економічній стабільності. З огляду на це, Європейська Бізнес Асоціація звернулась до прем’єра з закликом не допустити підвищення тарифів, враховуючи ситуацію в реальному секторі та на експортних ринках. Натомість Асоціація просить доручити відповідним міністерствам та Укрзалізниці вжити заходів щодо оптимізації витрат та підвищення операційної ефективності товариства. Це сприятиме збереженню конкурентоспроможності українських товарів, підвищенню привабливості залізничних перевезень і забезпеченню стійкого розвитку як бізнесу, так і транспортної інфраструктури», - резюмували в ЕВА.

Європейська Бізнес Асоціація, ЄВА
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 16 января 2025
Среда, 15 января 2025
Вторник, 14 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023