Шмигаль: Уряд удосконалює соціальну програму — "Тепла зима"

Малозабезпечені родини та переселенці, які з технічних причин не потрапили до переліку отримувачів одноразової грошової допомоги в рамках програми “Тепла зима” минулого року, цього року зможуть отримати по 6500 грн на кожну дитину.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Уряд удосконалює соціальну програму — "Тепла зима", що передбачає виплати на кожну дитину з малозабезпечених родин та родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зазначив Шмигаль.
Ці кошти призначені для покриття найбільш нагальних потреб, зокрема на придбання теплих речей для дітей.
У грудні 2024 року майже 600 тисяч українців отримали допомогу в межах цієї програми. На кожну дитину було надано по 6500 грн.
Шмигаль розповів, що уряд вносить зміни до програми, аби родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів допомоги, тепер змогли її отримати.
Протягом грудня 2024 року сім’ї з числа малозабезпечених та внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, отримали по 6500 грн на кожну дитину.
Ці кошти можна витратити на придбання теплого одягу, взуття та інших необхідних речей для зими.
Виплата в розмірі 6500 грн була надана:
Виплату було призначено автоматично.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023