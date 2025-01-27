Чмут: Україна має що запропонувати Європі для зміцнення її обороноздатності

Від унікального досвіду ведення повномасштабної війни проти сильної армії із застосуванням найсучасніших технологій до можливостей оборонно-промислового комплексу - Україна має що запропонувати Європі для зміцнення її обороноздатності, таку думку висловив директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут агентству "Інтерфакс-Україна".

"Україна багато чого може запропонувати. Насамперед, це досвід реальної війни, якого світ не бачив багато десятиліть. Друге - це досвід застосування різних технологій на полі бою різних, якого теж у Європі і в усьому світі, окрім України і Росії, немає. І третє - це оборонно-промисловий комплекс", - сказав він у кулуарах Українського дому в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Чмут уточнив, що український ОПК не є найкращим, але він достатній.

"Велика війна, яку ми ведемо зараз, показує, що не потрібно мати найкращу зброю. Треба мати достатньо зброї для виконання завдань", - пояснив експерт.

За його словами, російсько-українська війна продемонструвала неефективність шляху, яким світ і Європа йшли останні 30 років після Холодної війни - створювати й купувати в невеликих кількостях найкращу зброю, яка коштує космічних грошей.

"Наша війна показала, що найкраща зброя в малій кількості не працює. Вона просто ламається, вона знищується, втрачається через людський фактор. Найкращий танк наїжджає на протитанкову міну, і він небоєздатний, і так далі, і так далі", - зазначив голова фонду “Повернись живим”, який є найбільшим у країні фондом допомоги армії.

Відповідаючи на запитання про можливість безпосередньо українських військовослужбовців стати частиною європейських збройних сил або сил НАТО на їхньому забезпеченні, Чмут зазначив, що це теоретично можливо, але практично дуже складно, особливо з огляду на те, що незрозуміло, про яку чисельність ідеться.

"Бо одна справа - мати або залучити 200 українських інструкторів, радників, які допомагають вибудувати, перебудувати систему навчання і підготовки десь. А інша справа, коли ви хочете залучити кілька механізованих бригад разом із технікою: це може бути півтора-два десятки тисяч людей. І це великий цінник: питання - хто за це платить і чи отримують ті, хто за це платить, очікуваний бажаний результат", - пояснив керівник фонду “Повернись живим”, який розробляє також аналітику в оборонній сфері.