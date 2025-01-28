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Зеленський: Обговорив з президентом Європейської ради розвиток українського оборонного виробництва

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Президент Володимир Зеленський в Кракові обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою розвиток українського оборонного виробництва та посилення санкційного тиску на росію, передає УНН.

«Зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Кракові. Серед основних наших тем – посилення санкційного тиску на росію, 16-й пакет санкцій. Цінуємо сьогоднішнє рішення ЄС продовжити санкції проти росії ще на пів року», - повідомив Зеленський.

Зеленський наголосив, що важливо далі тиснути на путіна, і санкції – один зі справді сильних інструментів.

«Обговорили також оборонну допомогу нашій державі, розвиток нашого оборонного виробництва, важливість нових ініціатив із постачання боєприпасів. Усе це посилить позиції України для досягнення справедливого й тривалого миру», - зазначив Зеленський.

Зеленський
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