Зеленський: Обговорив з президентом Європейської ради розвиток українського оборонного виробництва

Президент Володимир Зеленський в Кракові обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою розвиток українського оборонного виробництва та посилення санкційного тиску на росію, передає УНН.

«Зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Кракові. Серед основних наших тем – посилення санкційного тиску на росію, 16-й пакет санкцій. Цінуємо сьогоднішнє рішення ЄС продовжити санкції проти росії ще на пів року», - повідомив Зеленський.

Зеленський наголосив, що важливо далі тиснути на путіна, і санкції – один зі справді сильних інструментів.

«Обговорили також оборонну допомогу нашій державі, розвиток нашого оборонного виробництва, важливість нових ініціатив із постачання боєприпасів. Усе це посилить позиції України для досягнення справедливого й тривалого миру», - зазначив Зеленський.