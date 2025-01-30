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88% поляків підтримують ідею виплачувати допомогу кожну дитину лише працюючим мігрантам, - опитування

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88% поляків підтримують ідею виплачувати допомогу "800+", яка передбачає виплату 800 злотих (понад 8000 гривень) на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу, лише працюючим мігрантам, які сплачують податки. Про це йдеться в опитуванні дослідницької агенції IBRiS для газети Rzeczpospolita, передає УНН.

Як пише видання, респондентів запитували: "Як ви оцінюєте пропозицію, що з'явилася під час виборчої кампанії, прив'язати виплату 800+ українцям до їхнього працевлаштування та сплати податків у Польщі".

88% респондентів підтримали ідею виплати "800+" для українців, які працюють і сплачують податки в Польщі. 44,4% обрали відповідь "однозначно добре" , 43,6% – "скоріше добре".

Лише 3% респондентів оцінюють цю ідею як погану.

Польща
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