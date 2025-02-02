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Зеленський: Порушення санкцій проти росії має трактуватися як співучасть у війні

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У російських "шахедах" і ракетах є компоненти виробництва інших країн, без них росія не могла б "ламати життя інших народів", тому порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми маємо бути завжди абсолютно чесними щодо такого російського терору: їм не вдалося б самостійно завдавати такої шкоди, так інтенсивно і буквально щоночі. Кожен російський "шахед", кожна російська ракета – це компоненти виробництва інших країн. Сто шістдесят п’ять ударних одиниць в одному нічному ударі росії – усі ці "іскандери", "калібри" та інші засоби для убивств – це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн. Країни Європи, Китай і навіть Америка", - сказав президент у вечірньому зверненні у суботу.

"Без таких критичних компонентів не буде жодної можливості росії ламати життя інших народів. Тому критично важливо, щоб санкції були реально сильними й такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин", - зазначив він.

За словами Зеленського, не має залишитися жодного способу постачання критичних компонентів для оборонного виробництва в росію.

"Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати", - зазначив голова держави.

Зеленський
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