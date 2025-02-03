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МЗС Іспанії: Європа готова підтримати справедливий мир в Україні

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Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Європа готова підтримати справедливий мир в Україні, однак наразі росія не хоче миру.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню El Diario, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання про можливість мирного врегулювання з допомогою США, але з усуненням Європи від процесів, Альбарес відповів, що не хотів би "вигадувати політичну фантастику".

"На жаль, на даний момент миру не видно, тому що одна з двох сторін, росія, не хоче миру. Хто говорить про мир? Хто представив мирні плани? Це завжди була українська сторона, президент Зеленський", – зазначив іспанський міністр.

Він наголосив, що європейці підтримають будь-який план справедливого миру.

"Однак, коли я чую виступи російського президента, він завжди говорить про війну, про те, що не можна відмовлятися від війни, про перемогу у війні. Але, в будь-якому випадку, коли мир буде досягнутий, Іспанія та європейці дуже чітко розуміють, на яких умовах він має бути досягнутий: ми не можемо нічого вирішувати щодо України, яка є суверенною державою з демократично обраним президентом, без того, щоб вони не встановили параметри", – заявив Альбарес.

Він додав, що оскільки йдеться про європейську безпеку, голос Європи на потенційних мирних переговорах теж має бути представлений.

МЗС Іспанії
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