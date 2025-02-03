Зеленський: Фактично Україна отримала від США зброї на суму понад 70 мільярдів доларів

Україна фактично отримала від США зброї на суму понад 70 мільярдів доларів. Допомоги на 100-200 мільярдів, про які згадують різні джерела, Україна ніколи не отримувала.
Про це в інтерв’ю Associated Press сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.
"Я як Президент воюючої країни говорю: ми отримали більше 75 (млрд доларів у вигляді допомоги США - ред.). Тобто 100 млрд з цих 177 млрд доларів (допомоги від США - ред.), або навіть з 200, як говорить дехто, ми ніколи не отримували. І це важливо, бо ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримали це не грошима, а зброєю. Ми зброї отримали на 70 з чимось мільярдів", - сказав Зеленський.
Як додав глава держави, США надали Україні різноманітну допомогу, у тому числі у вигляді гуманітарних, соціальних програм, навчання, тренування тощо.
Але, за його словами, твердження про те, що Україна отримала 200 млрд доларів у якості підтримки армії не відповідають дійсності.
Він додав, що країна вдячна за допомогу, втім наголосив, що суми у 75 чи 76 млрд доларів і сума 200 млрд доларів – неспівставні.
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