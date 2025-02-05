Київські юристи розробили механізм звернення стягнення на криптовалюту в українських реаліях

Незважаючи на те, що криптовалюта не визнається в Україні законним платіжним засобом, у неї інвестують, а багато компаній вже приймають її для оплати за товари чи послуги. У зв’язку із розвитком ринку віртуальних активів, українська правова система стикається з новими викликами у сфері виконання рішення суду про стягнення заборгованості, зокрема, з проблемою звернення стягнення виконавчою службою на криптовалюту боржника.

«Законодавство України визнає криптовалюту як цифрову річ, що означає можливість звернення стягнення на неї державним чи приватним виконавцем. Проте, ні чинними нормативно-правовими актами, ні законопроєктами цей процес досі не врегульовано», – пояснює Сергій Кузьмич, директор юридичної фірми KOLT.

За його словами, у виконавчому провадженні наразі не сформована система стягнення віртуальних активів, зокрема, криптовалюти. Є випадки накладення арешту на віртуальні активи, але здебільшого у кримінальному провадженні. Ефективність такої дії зростає, якщо у слідчого є доступ до мобільних застосунків та відповідних електронних гаманців підозрюваного.

Директор компанії KOLT розробив концептувальну модель механізму звернення стягнення на криптовалюту боржника, яка передбачає послідовність дій від накладення арешту до задоволення вимог стягувача. Механізм ґрунтується на принципі першочергового арешту криптовалюти боржника, тобто заборони на право нею розпоряджатись, з метою її збереження та наступного звернення стягнення на віртуальні активи.

Розроблений алгоритм передбачає їх примусову реалізацію шляхом перерахунку арештованої криптовалюти на відповідний рахунок приватного виконавця з подальшою конвертацією криптовалюти у гривневий еквівалент.

Криптовалюта боржника може зберігатися на «холодних» гаманцях або на криптобіржах. Якщо віртуальні активи знаходяться на «холодному» гаманці і власник криптовалюти не повідомляє ключ до нього чи спеціальний пароль, стягнення боргу стає складним. Якщо криптовалюта зберігається на біржі, можливості її блокування є простішими, але все одно не є легкими.

«Неабияке значення має співпраця адвоката з виконавцем. Наразі основні проблеми полягають у відсутності досвіду більшості виконавців в аспекті роботи з віртуальними активами, законодавчій невизначеності алгоритму звернення стягнення на криптовалюту, а також різному рівні цифрової грамотності виконавців», – зазначає директор юридичної компанії KOLT. – «Якщо вибудувати ефективну комунікативну стратегію, яка дозволяє синхронізувати юридичні та технологічні процеси, стягнути борг цілком реально».

Сьогодні Україна, посівши високу позицію у рейтингу глобального індексу впровадження криптовалют, демонструє потенціал подальшого розвитку сфери віртуальних активів. Незважаючи на відсутність законодавчого регулювання, вже сформувались всі передумови для сучасного правового поля криптовалютних операцій, що підтверджується активністю вітчизняних фахівців та зацікавленістю бізнесу.