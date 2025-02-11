Bloomberg: Швидке виснаження запасів газу в Європі підкреслює слабкість його постачання

Ціни на природний газ в Європі зросли до найвищого рівня за останні два роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на газ на нідерландському хабі TTF підскочили на 5,4% у понеділок до 58,75 євро за мегават-годину, що стало найвищим показником з лютого 2023 року.

Загалом ціни на газові контракти підвищувалися впродовж чотирьох тижнів поспіль.

Нині газові сховища в Європі заповнені менше ніж наполовину — це найнижчий рівень для цієї пори року з 2022 року.

«Швидке виснаження запасів підкреслює слабкість постачання у Європі», — сказав аналітик Bloomberg Intelligence Патрісіо Альварес.

Згідно з місячним прогнозом ICIS, споживання газу в Європі цього місяця зросте на 17% порівняно з минулим роком через попит господарств і бізнесу.

Крім цього, Північно-Західна Європа готується до низьких температур найближчими днями, що може додатково підвищити попит на опалення, ще більше виснажити газові запаси та стимулювати подальше зростання цін.

«Ризик того, що Європейський Союз увійде у весну з дуже низькими запасами газу, зріс за останні пару тижнів», — сказав Арне Ломан Расмуссен, головний аналітик Global Risk Management.