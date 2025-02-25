Трамп: Я веду серйозні переговори з президентом росії щодо припинення війни

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів розмову із російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соцмережах.
Політик повідомив, що до нього приєднався очільник Франції Еммануель Макрон для участі в саміті G7. Трамп знову назвав Трюдо «губернатором Канади» і сказав, що «якби він був президентом, рф би ніколи не напала на Україну».
«Зустріч була скликана губернатором Канади Джастіном Трюдо, який зараз є головою G7, щоб відзначити третю річницю війни між росією та Україною – війни, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Усі висловили своє прагнення побачити кінець цієї війни, а я наголосив на важливості критично необхідної «Угоди про критичні мінерали та рідкоземельні елементи» між США та Україною, яку ми сподіваємося підписати дуже скоро!» – написав Трамп.
За його словами, угода, яка є «економічним партнерством», забезпечить «повернення американському народу десятків мільярдів доларів» і військового обладнання, надісланих до України, а також нібито сприятиме зростанню української економіки.
«Водночас я веду серйозні переговори з президентом росії володимиром путіним щодо припинення війни, а також щодо великих угод у сфері економічного розвитку між США та росією. Переговори проходять дуже добре!» – наголосив Трамп.
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