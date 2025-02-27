Зеленський: В угоді про використання корисних копалин зі США немає положень про "борг" України

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в новій угоді про використання корисних копалин зі США немає положень про "борг" України перед Штатами.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час зустрічі з журналістами в середу, 26 лютого.
Зеленський зазначив, що в питанні підготовки угоди про надра зі США для нього було головне, "що ми не є боржниками".
"І незважаючи на те, що де звучить у медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів. Тому що це було би несправедливо, я вважаю, по відносно нас", – наголосив він.
Президент додав, що останній проєкт угоди не містить, зокрема, пункту про відшкодування допомоги Україні з боку США в пропорції "два до одного".
"Із того, що мені сказали, "два до одного" – цього пункту немає, [що] на кожен долар США ми повинні заплатити два – і слава богу. Я вважаю, що це був незмістовний пункт, і тому цього немає. Я ставлюсь до цього позитивно", – зазначив Зеленський.
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