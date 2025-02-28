Митна служба України підписала договір щодо боротьби з контрафактними алкогольними напоями

Державна митна служба України підписала Меморандум про співпрацю з Альянсом по боротьбі з контрафактними алкогольними напоями (Alliance Against Counterfeit Spirits, AACS).

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Ця організація об’єднує дві третини провідних світових виробників міцного алкоголю, зокрема Diageo (Johnnie Walker, Smirnoff), Pernod Ricard (Chivas Regal, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia) та інші.

AACS діє у понад 20 країнах світу, співпрацюючи з урядами та митними органами для боротьби з нелегальним виробництвом алкоголю та посилення контролю на кордонах. Підписання Меморандуму дозволить вивести боротьбу з контрафактною продукцією на новий рівень, запроваджуючи сучасні методи перевірки товарів під час перетину митного кордону України. Також передбачено навчання митників методам ідентифікації підробленої продукції.

Очільник Держмитслужби Сергій Звягінцев наголосив, що контрафактний алкоголь не лише завдає шкоди економіці, а й становить реальну загрозу життю та здоров’ю споживачів. Співпраця з AACS допоможе митним органам ефективніше протидіяти незаконному обігу спиртного.

"Митна служба вживає заходів для того, щоб іноземні виробники, які реалізовують свою продукцію на українському ринку, мали змогу здійснювати свою діяльність максимально прогнозовано. Обмін інформацією з Альянсом та посилення контролю на кордоні дозволять митниці ефективно протидіяти підробкам", – зазначив Звягінцев.

Голова AACS Метью Прот наголосив, що підроблені алкогольні напої щороку стають причиною численних отруєнь у різних країнах.

"Виробники підроблених товарів стали дуже гнучкими, вони постійно підлаштовуються під обставини. Тому співпраця з митною службою є ключовою можливістю для нас отримати перевагу у цьому протистоянні з фальсифікаторами. Ми раді розширити співпрацю з Україною, яка, попри складні умови, продовжує протидіяти переміщенню контрафакту. Це важливий крок до прозорого ринку та безпеки споживачів", – заявив він.