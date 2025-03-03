Друг путіна розробляє проєкт перезапуску газопроводу «Північний потік-2» до Європи

Колишній шпигун Штазі і близький друг кремлівського лідера володимира путіна Маттіас Варніг розробляє проєкт перезапуску російського газопроводу «Північний потік-2» до Європи за підтримки американських інвесторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників видання, Варніг, який до 2023 року очолював компанію Nord Stream 2 AG, передбачав зв’язок із командою президента США Дональда Трампа через американських бізнесменів як частину таємних зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні та поглиблення економічних зв’язків між США і росією.

За словами неназваних чиновників у Вашингтоні, деяким відомим діячам адміністрації Трампа відомо про ініціативу залучення американських інвесторів, і вони розглядають її як частину зусиль із відновлення відносин з москвою.

Зазначається, що один очолюваний США консорціум інвесторів розробив проєкт угоди із російським «газпромом» після можливого зняття санкцій.

Високопосадовці ЄС дізналися про дискусію щодо «Північного потоку-2» в останні два тижні. Лідери кількох європейських країн занепокоєні і вже обговорили це питання, розповіли джерела FT.

Водночас видання зауважує, що втілення плану Варніга стикається із низкою перешкод, серед яких потреба у скасуванні Сполученими Штатами санкцій проти росії, згода росії на відновлення продажів газу, припинених під час війни в Україні, а також надання дозволу Німеччиною на надходження газу до усіх потенційних покупців у Європі.

Тим часом Варінг, який є колишнім офіцером спецслужби Штазі у Східній Німеччині, заявив FT, що він «не брав участі у жодних дискусіях з американськими політиками чи представниками бізнесу». Він додав, що «дотримується правил (як – ред.) особа, що перебуває під санкціями США».