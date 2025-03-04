Гетманцев: До комітету надійшли звернення щодо обміну доларів за різними курсами в залежності від року випуску

До комітету надійшли звернення громадян щодо практики обміну доларів за різними курсами в залежності від року випуску валюти.
Про це він повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Теlegram.
"Ми перевірили ці звернення. На жаль, аферисти знову з'явилися і використовують цю ситуацію для отримання додаткової вигоди. Проблема навіть серйозніша, оскільки правоохоронці не звертають увагу на нелегальні обмінники, навіть ті, що мають яскраві рекламні вивіски", - зазначив Гетманцев.
Одним із прикладів є пункт обміну валют в Харкові. На фото видно, що цей обмінник встановив різні курси для "нових" і "старих" доларів: 41,00 грн/дол нового зразка і 40,50 грн/дол за старі долари. Така ж ситуація і з продажем валюти: 42,50 грн/дол за нові долари і 42,00 грн/дол за старі, хоча офіційний курс НБУ становить 41,5140 грн.
Гетманцев наголосив на двох основних проблемах на валютному ринку: зловживаннями з боку легальних обмінників, які встановлюють різні курси для однакової валюти, та діяльністю нелегальних обмінників, які не сплачують податки.
"Ми звертаємося до НБУ та Нацполіції з вимогою провести перевірки і вжити заходів до порушників. Люди не повинні віддавати шахраям зайві кошти",- заявив він.
Гетманцев також подякував колезі Вікторії Кінзбурській за активну позицію у боротьбі з незаконною діяльністю обмінників і закликав громадян фотографувати пункти обміну з різними курсами на одну і ту ж валюту та надсилати ці докази до Комітету, НБУ чи Нацполіції.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023