Гетманцев: До комітету надійшли звернення щодо обміну доларів за різними курсами в залежності від року випуску

До комітету надійшли звернення громадян щодо практики обміну доларів за різними курсами в залежності від року випуску валюти.

Про це він повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Теlegram.

"Ми перевірили ці звернення. На жаль, аферисти знову з'явилися і використовують цю ситуацію для отримання додаткової вигоди. Проблема навіть серйозніша, оскільки правоохоронці не звертають увагу на нелегальні обмінники, навіть ті, що мають яскраві рекламні вивіски", - зазначив Гетманцев.

Одним із прикладів є пункт обміну валют в Харкові. На фото видно, що цей обмінник встановив різні курси для "нових" і "старих" доларів: 41,00 грн/дол нового зразка і 40,50 грн/дол за старі долари. Така ж ситуація і з продажем валюти: 42,50 грн/дол за нові долари і 42,00 грн/дол за старі, хоча офіційний курс НБУ становить 41,5140 грн.

Гетманцев наголосив на двох основних проблемах на валютному ринку: зловживаннями з боку легальних обмінників, які встановлюють різні курси для однакової валюти, та діяльністю нелегальних обмінників, які не сплачують податки.

"Ми звертаємося до НБУ та Нацполіції з вимогою провести перевірки і вжити заходів до порушників. Люди не повинні віддавати шахраям зайві кошти",- заявив він.

Гетманцев також подякував колезі Вікторії Кінзбурській за активну позицію у боротьбі з незаконною діяльністю обмінників і закликав громадян фотографувати пункти обміну з різними курсами на одну і ту ж валюту та надсилати ці докази до Комітету, НБУ чи Нацполіції.