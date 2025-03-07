Келлог: Сварка між Трампом і Зеленським у Білому домі сталась через "різні цілі" двох лідерів

Спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог заявив, що сварка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулого тижня у Білому домі сталась через "різні цілі" двох лідерів у російсько-українській війні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог сказав у своїй доповіді щодо шляхів завершення війни в Україні на дискусії Ради з міжнародних відносин.
Келлог припустив, що тертя між президентом Володимиром Зеленським та президентом Трампом під час візиту до Овального кабінету минулого тижня були результатом того, що стали очевидними "різні цілі" обох адміністрацій.
За його словами, президент Зеленський намагався переконати президента США далі підтримувати України, щоб вона отримала перевагу над росією.
"Президент Зеленський явно хотів, щоб президент Трамп публічно поставив США на сторону проти росії. Підхід Дональда Трампа не полягає у тому, щоб одна сторона отримала перевагу над іншою. Як було сказано, він (Трамп) сфокусований на мирі", – заявив Келлог.
Келлог також заявив, що визначення війни в Україні як такої, що має переможця або переможеного, "лише втягне Америку в нескінченну проксі-війну", а президента Трамп не хоче цього.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023