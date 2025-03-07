Келлог: Сварка між Трампом і Зеленським у Білому домі сталась через "різні цілі" двох лідерів

Спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог заявив, що сварка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулого тижня у Білому домі сталась через "різні цілі" двох лідерів у російсько-українській війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог сказав у своїй доповіді щодо шляхів завершення війни в Україні на дискусії Ради з міжнародних відносин.

Келлог припустив, що тертя між президентом Володимиром Зеленським та президентом Трампом під час візиту до Овального кабінету минулого тижня були результатом того, що стали очевидними "різні цілі" обох адміністрацій.

За його словами, президент Зеленський намагався переконати президента США далі підтримувати України, щоб вона отримала перевагу над росією.

"Президент Зеленський явно хотів, щоб президент Трамп публічно поставив США на сторону проти росії. Підхід Дональда Трампа не полягає у тому, щоб одна сторона отримала перевагу над іншою. Як було сказано, він (Трамп) сфокусований на мирі", – заявив Келлог.

Келлог також заявив, що визначення війни в Україні як такої, що має переможця або переможеного, "лише втягне Америку в нескінченну проксі-війну", а президента Трамп не хоче цього.