ЦПД: Інформація про те, що США виключили з переговорів питання відновлення кордонів України, не відповідає дійсності

Інформація про те, що Сполучені Штати Америки виключили з переговорів із Україною питання відновлення кордонів 2014 або 2022 року, не відповідає дійсності.

Про це заявили в Центрі протидії дезінформації.

В ЦПД відреагували на поширювану в мережі інформацію з посиланням на іноземні джерела, що під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії росії.

"Стверджується, що американські чиновники заявили, що начебто навіть «не хочуть чути» жодних прохань від України щодо відновлення кордонів 2014 чи 2022 року.Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не підіймалося", - зазначили в ЦПД.

Про те, що буцімто Україна не повернеться навіть до кордонів 2022 року і доведеться піти на болючі поступки, йшлося у матеріалі SKY news. Міжнародний кореспондент Алекс Россі заявив, що США все одно хочуть побачити, на які поступки піде Київ, додавши, що в приватному порядку офіційні особи США заявили, що вони «не хочуть чути» про будь-які запити України щодо відновлення кордонів країни до 2014, або 2022 року.