НБУ збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня на 31,4%

Національний банк України (НБУ) збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня на $202,03 млн, або на 31,4% - до $845,63 млн, свідчить статистика регулятора на його сайті.
Згідно з нею, вже три тижні поспіль центробанк утримується від купівлі валюти на ринку.
Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що від’ємне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу минулого тижня розширилося з $13,06 млн у понеділок до $25,45 млн у четвер.
Попри збільшення інтервенцій офіційний курс гривні за підсумками тижня зміцнився на 5 коп. - до 41,4787 грн/$1.
Такою самою була зміна курсу й на оптовому готівковому ринку зі збереженням вузького спреду – 41,39–41,48 грн/$1.
У другій половині березня валютний ринок України залишався відносно стабільним, демонструючи передбачувані локальні коливання курсу долара та більш виражене, хоча і передбачуване, зміцнення євро. Обидва процеси були зумовлені насамперед зовнішніми факторами, оскільки внутрішній валютний ринок залишався збалансованим завдяки збереженню високої готівкової ліквідності й активним діям НБУ.
"В другій половині березня валютний ринок України залишався відносно стабільним, демонструючи передбачувані локальні коливання курсу долара та більш виражене, хоча й передбачуване, зміцнення євро. Обидва процеси були зумовлені насамперед зовнішніми факторами, оскільки внутрішній валютний ринок залишався збалансованим завдяки збереженню високої готівкової ліквідності й активним діям НБУ", – коментують ситуацію аналітики оператора ринку обміну валют "КИТ Group" у огляді, що виходить раз на два тижні.
Вони відзначили, що на роздрібному готівковому ринку спред між курсами купівлі-продажу звузився до 30–40 коп. проти 50–60 коп. у лютому, що свідчить про високу ліквідність і стабільність ринку, а відхилення ринкових курсів від офіційного курсу НБУ залишалося мінімальним (± 0,3 грн), що є індикатором стабільності очікувань і передбачуваної політики НБУ на валютному ринку.
"У короткостроковій перспективі (2–4 тижні) курс долара, ймовірно, залишатиметься в діапазоні 41,25–42,00 грн/$1. Основними факторами впливу будуть збереження високої готівкової ліквідності, стримана політика ФРС США й активна присутність НБУ на міжбанку", – прогнозують аналітики "КИТ Group".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023