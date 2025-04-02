Зеленський: Україна передає США інформацію щодо порушення росією домовленостей не бити ракетами по енергетиці

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США вже незабаром посилять санкції проти росії через порушення нею "енергетичного перемирʼя".
Як передає кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на пресконференції в Києві 1 квітня разом з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.
На думку Зеленського, у контексті домовленостей у Саудівській Аравії про припинення ударів по енергообʼєктах "ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу".
"Тому що я вважаю, що русскіє порушують те, що вони пообіцяли Америці – принаймні те, що Америка сказала нам і публічно. І ми дуже надіємось, що президент Трамп – у нього є всі відповідні інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону", – додав він.
Глава держави зазначив, що Україна на різних рівнях передає США інформацію щодо порушення росією домовленостей не бити ракетами по енергетиці, "і бачимо, що Америка починає потроху це розуміти".
"Ми б дуже хотіли, щоб не було не лише у спілкуванні між нашими сторонами. Ми б дуже хотіли, щоб були сильні кроки. Для нас слів замало – при всій повазі до наших стратегічних партнерів. Для нас дуже важливі санкції", – наголосив Зеленський.
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