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Зеленський: Припинення вогню відкриває шлях до реальної дипломатії

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Америка та росія ведуть розмову на тему повного припинення вогню, адже Україна на це погодилася. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини, та додав, що можливо у найближчі тижні-місяці вийде дотиснути рф щодо припинення вогню, передає УНН.

Зеленський прокоментував перспективи щодо припинення вогню.

"Припинення вогню – це дійсно найбільший шлях до закінчення війни, але це не закінчення війни, тому що на жаль ми маємо справу з росіянами. Повне припинення вогню дає можливість й час, щоб в України були ті гарантії безпеки, які забезпечать неповернення знову до гарячої стадії війни", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що припинення вогню відкриває шлях до реальної дипломатії.

"Тобто воно (припинення вогню – ред.) відкриває шлях до реальної дипломатії. Саме та частина війни, саме воно – припинення вогню. Бажано, щоб це було безумовне припинення вогню, це наш настрій й настрій всіх європейців, тому що коли ми ставимо будь-які умови один одному – це безкінечний процес домовленостей про припинення вогню. Умови повинні бути потім, після етапу припинення вогню між етапом завершення гарячої стадії війни й перехід до договору щодо остаточного закінчення війни", - розповів Зеленський.

Зеленський заявив, що українська сторона заявляла на зустрічах з США, що Україна хоче швидкого закінчення війни як можна швидше.

"Сьогодні ми говоримо про повне припинення вогню. Щодо термінів цієї стадії закінчення війни? Ми підкреслили це на наших зустрічах як в Україні, США так й в Саудівській Аравії, що ми хочемо швидкого закінчення війни як можна швидше. В Саудівській Аравії ми погодилися на безумовне припинення вогню. росіяни на це поки що не погодилися, ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями та росіянами на цю тематику йдуть. Є непублічні розмови", - заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що можливо у найближчі тижні-місяці вийде дотиснути рф щодо припинення вогню.

"Питання тиску на росіян, щоб дійти до цього...Я думаю, що це можливо зробити максимально в найближчі тижні, може місяці. Може бути по-різному, іноді це в один момент відбувається, особливо з цією частиною закінчення війни – гарячою фазою. Гаряча фаза – це повне припинення вогню. Ми б дуже хотіли, щоб вона ( ця частина – ред.) була безумовна. Але потім буде час, наприклад, перші домовленості можуть бути місяць, два місяці, все одно якщо чесно. Але це шанс, щоб країни розпочали дипломатичні варіанти тих чи інших форматів діалогу", - розповів Зеленський.

Зеленський
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