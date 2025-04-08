Трамп: США можуть ввести на імпорт з Китаю додаткові 50% тарифи

США можуть ввести на імпорт з Китаю додаткові 50% тарифи. Це станеться, якщо Пекін не скасує 34% тарифи на американські товари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
Трамп написав, що вчора, 6 квітня, Китай запровадив 34% тарифи для США. Пекін проігнорував на його попередження, що будь-яка країна, яка "мститиметься, негайно зіткнеться з новими і значно вищими тарифами".
"Тому, якщо Китай не зніме збільшення (тарифів - ред.) на 34% понад свої вже довгострокові торговельні зловживання до завтра, 8 квітня 2025 року, Сполучені Штати запровадять додаткові тарифи на Китай у розмірі 50%, що набудуть чинності 9 квітня", - додав він.
Також президент запевнив, що до того ж усі переговори з Китаєм, які стосуються запитів Пекіна про зустріч з американськими чиновниками, будуть припинені.
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