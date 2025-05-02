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Зеленський прокоментував введення кількох нових пакетів санкцій

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Президент Володимир Зеленський заявив, що під санкції потрапили компанії, які обслуговують російське військове виробництво, а також ті, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупанта на тимчасово окупованих територіях.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Була доповідь щодо наших санкційних кроків. Є вже відповідні рішення сьогодні – кілька нових пакетів. Перший – це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не тільки в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів. Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти росії за війну», - розповів Зеленський.

За його словами, другий пакет санкцій – це 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупанта в нашому Криму, на території Донецької та Луганської областей України та займаються постачанням для окупаційної армії.

Третій санкційний пакет, як повідомив Президент, – це 9 осіб, із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні.

«Працюємо, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб. Доручив готувати й наступні санкційні кроки», - підсумував Зеленський.

Зеленський
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