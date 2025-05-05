Зеленський про вступ до ЄС: Деяки політики у Європі навмисно гальмують цей процес заради кращого місця на Червоній площі

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі європейські політики штучно блокують просування України на шляху до членства в Європейському Союзі, керуючись не інтересами своїх держав, а прагненням догодити росії.

Про це він сказав під час пресконференції у Чехії.

"Ми готові вже цього року відкрити перші кластери переговорного процесу щодо вступу до ЄС", - зазначив Зеленський.

Водночас він висловив жаль через позицію окремих політиків у Європі, які, за його словами, навмисно гальмують цей процес.

"І роблять це не заради своїх країн, а щоб зайняти краще місце на трибуні на Червоній площі", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що сьогодні для Європи важливо, аби в регіоні домінували не політичні забаганки, а справжні європейські цінності.