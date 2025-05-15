Зеленський: Я не дуже вірю в те, що путін особисто здатний зустрітися

Президент України Володимир Зеленський вважає, що особиста зустріч із російським лідером володимиром путіним не вирішила б усі питання, але могла б стати політичною перемогою з точки зору пошуку формули наближення миру.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, передає Укрінформ.

Президент України повністю не виключає, що попри величезний страх, путін усе ж міг би приїхати до Туреччини цього тижня.

«По-перше, я не дуже вірю в те, що путін особисто здатний зустрітися. Мені здається, він боїться. Хоча якщо він відчує сильний удар по своїй економіці і росіяни також, тоді, на мою думку, все ще існує ймовірність того, що він приїде», - припустив Зеленський.

Він зазначив, що радше провів би зустріч в Анкарі, про що сказав президенту Туреччини в телефонній розмові. Але якщо путін вирішить приїхати в Стамбул, то глава Української держави буде готовий зустріти його там.

Зеленський пояснив, що така зустріч потрібна для того, щоб знайти формат, який наблизив би кінець війни.

«Якщо я зустрінуся з путіним, то це має закінчитися політичною перемогою – припиненням вогню або обміном полоненими — усіх на всіх. А якщо він не приїде, це означає, що він не хоче політичної перемоги, до речі, для жодної зі сторін», - зауважив Зеленський.

Говорячи про позицію американської сторони та нібито більший тиск на Київ, аніж на москву, Зеленський висловив думку, що «Трампа потрібно переконати, що путін бреше». Йому треба показати, що не українці уповільнюють ці процеси.

Президент також висловив надію, що США запровадять новий «дуже небезпечний для росії» пакет сильних санкцій. Політичний Вашингтон, вважає Зеленський, готовий до такого кроку.

На запитання щодо головного переговірника Трампа Стіва Віткоффа Зеленський повідомив, що ніколи з ним не спілкувався, навіть телефоном.

«Мені здається, що з Віткоффом якось не склалося», - зазначив глава Української держави, пояснивши, що запрошував до Києва всіх радників з питань безпеки. Втім, з Віткоффом спілкувався керівник ОП Андрій Єрмак у Парижі, тож діалог розпочався лише нещодавно.