Корнеліус: ЄС та Німеччина ведуть переговори з усіма "гравцями" в США щодо нових санкцій проти росії

Європейський Союз та Німеччина ведуть переговори з усіма зацікавленими сторонами у США щодо нових санкцій проти росії.

Про це заявив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

За словами представника німецького уряду, ЄС та Німеччина ведуть переговори з усіма "гравцями" в США щодо нових санкцій проти росії через агресію проти України.

"Я не можу коментувати ці внутрішні американські дебати, але будьте певні, що Європа і федеральний уряд також ведуть переговори з усіма гравцями в США", - сказав він.