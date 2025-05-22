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Корнеліус: ЄС та Німеччина ведуть переговори з усіма "гравцями" в США щодо нових санкцій проти росії

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Європейський Союз та Німеччина ведуть переговори з усіма зацікавленими сторонами у США щодо нових санкцій проти росії.

Про це заявив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

За словами представника німецького уряду, ЄС та Німеччина ведуть переговори з усіма "гравцями" в США щодо нових санкцій проти росії через агресію проти України.

"Я не можу коментувати ці внутрішні американські дебати, але будьте певні, що Європа і федеральний уряд також ведуть переговори з усіма гравцями в США", - сказав він.

санкції, Німеччина, Євросоюз
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