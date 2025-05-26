Зеленський: Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна

Після чергової масованої атаки росії 25 травня президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти москви.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, 25 травня рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару. Президент наголосив, що не можна мовчати після таких атак, адже це лише заохочує російського диктатора володимра путіна продовжувати війну.

«Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти росії. росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна», – йдеться у дописі.

Зеленський зазначив, що без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість, але санкції точно допоможуть.

«Рішучість зараз має значення – рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на росію», – додав президент.