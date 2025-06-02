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AP: Підтримка росії з боку Китаю та Північної Кореї засвідчила необхідність глобального підходу до питань оборони

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Підтримка росії з боку Китаю та Північної Кореї у її війні проти України продемонструвала, наскільки розмито межі між регіонами, і засвідчила необхідність глобального підходу до питань оборони.

На цьому наголосили високопоставлені чиновники з питань безпеки, передає AP.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалене заявила делегатам оборонного форуму Шангрі-Ла, що якщо Україна впаде, це матиме хвильовий ефект в Азії. Також вона припустила, що це може підбадьорити Китай в його територіальних претензіях на Тайвань і практично на все Південно-Китайське море.

"Якщо росія переможе в Україні, це не лише про Європу. Це не про один регіон, - сказала Шакалене. - Це стане дуже чітким сигналом і для менших держав в Індо-Тихоокеанському регіоні, що будь-хто може ігнорувати їхні кордони, що будь-який сфабрикований привід може виправдати вторгнення".

Ці коментарі перегукуються з коментарями президента Франції Еммануеля Макрона, який відкрив конференцію в п'ятницю, виступаючи за посилення європейської участі в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Китай
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