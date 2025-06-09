Зеленський: Зараз наблизився момент, коли можна примусити росію зупинити війну

Зараз наблизився момент, коли можна примусити росію зупинити війну.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю ABC News, передає Укрінформ.

«Ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна примусити росію зупинити війну. Ми це відчуваємо», - зазначив Зеленський.

За його словами, сприяла цьому і операція СБУ на території рф «Павутина». Утім найважливішим чинником у примусі росії до миру він назвав міжнародний тиск.

«Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна сильна допомога від США, Сполученим Штатам потрібна єдність з Європою і тиск на путіна. Він не хоче закінчувати війну, але може її закінчити через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс», - підкреслив Глава держави.