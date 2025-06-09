Зеленський про обмін: російська сторона намагається розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру

Повних списків обміну «1000 на 1000» людей, про що українська і російська сторона домовилися у Стамбулі, від росії ще немає.
Як передає Укрінформ, про це заявив у вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський.
«Говорив і сьогодні, і вчора із міністром оборони Умєровим, з керівником ГУР Будановим, з головою Служби безпеки України Малюком - Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулося звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від росії на тисячу людей плюс - про що ми домовлялися у Стамбулі - досі, на жаль, немає», - зазначив Зеленський.
За його словами, російська сторона, «як завжди, у своєму дусі - намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру».
«Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек. І зі своєї сторони все для цього робимо. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримаються домовленостей, то це поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля - і зокрема зусилля Сполучених Штатів - щодо перемовин і дипломатії». - наголосив Зеленський.
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