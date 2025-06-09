Зеленський: 15 хвилин у Ватикані тет-а-тет зробили більше ніж зустріч у великому колі людей в Овальному кабінеті

Президент Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані допомогла змінити на краще їхні відносини.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю ABC News.
Коментуючи зустріч з Трампом в Овальному кабінеті, яка закінчилась публічною суперечкою, Зеленський розповів, що йому "було складно".
А коротку зустріч з Трампом у Ватикані він описав як "хорошу і продуктивну".
"Я хотів би вірити, що у нас (з Трампом. – Ред.) нормальні професійні стосунки. У мене немає достатньо контактів з президентом Трампом, щоб говорити, які у нас людські стосунки", – зазначив президент.
Він також додав, що хотів би більше контактувати з американським президентом.
"Потрібен час потрібні можливості 15 хвилин у Ватикані тет-а-тет зробили більше ніж зустріч у великому колі людей в Овальному кабінеті", – зауважив Зеленський.
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