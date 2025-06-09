Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: 15 хвилин у Ватикані тет-а-тет зробили більше ніж зустріч у великому колі людей в Овальному кабінеті

109

Президент Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані допомогла змінити на краще їхні відносини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

Коментуючи зустріч з Трампом в Овальному кабінеті, яка закінчилась публічною суперечкою, Зеленський розповів, що йому "було складно".

А коротку зустріч з Трампом у Ватикані він описав як "хорошу і продуктивну".

"Я хотів би вірити, що у нас (з Трампом. – Ред.) нормальні професійні стосунки. У мене немає достатньо контактів з президентом Трампом, щоб говорити, які у нас людські стосунки", – зазначив президент.

Він також додав, що хотів би більше контактувати з американським президентом.

"Потрібен час потрібні можливості 15 хвилин у Ватикані тет-а-тет зробили більше ніж зустріч у великому колі людей в Овальному кабінеті", – зауважив Зеленський.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 9 июня 2025
Воскресенье, 8 июня 2025
Суббота, 7 июня 2025
Пятница, 6 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023