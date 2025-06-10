Адмірал: НАТО вчиться креативності України на полі бою

Українська креативність, зокрема атака дронами на російські авіабази в рамках спецоперації СБУ під назвою Павутина, може стати серйозним уроком для західних армій.

Про це заявив AFP командувач концепціями і трансформацією НАТО адмірал П’єр Вандьє.

Адмірал порівняв дії українців із троянським конем, нагадавши, що історія коня почалася тисячі років тому.

«Сьогодні ми бачимо, як подібна тактика переосмислюється технічною і промисловою креативністю», – додав Вандьє.

Він зазначив, що ця операція продемонструвала важливу роль інновацій та здатності швидко пристосовуватися, адже способи ведення війни сьогодні змінюються надзвичайно швидко. За його словами, це стало “справжнім переворотом”.

«Ми вступаємо в динамічну епоху, коли арміям доведеться покладатися як на загальне планування, так і на адаптивне планування», – заявив адмірал.

Вандьє наголосив, що попереду на нас чекає постійний потік нових рішень і технологій, адже щотижня, щомісяця та щороку з’являтимуться винаходи, “яких ми не очікували”.