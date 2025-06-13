путіну байдуже на це: Трамп висловився щодо втрат росії на війні в Україні

Американський президент Дональд Трамп висловився щодо втрат росії на війні в Україні. За його словами, путіну байдуже на це.

На цьому Трамп наголосив у подкасті Pod Force One.

Журналістка Міранда Девайн запитала американського лідера щодо того, які "козирі" мають Сполучені Штати для того, щоб змусити росію та Україну завершити війну. Очільник Штатів згадав, що москва втрачає на фронті близько 5 тисяч військових щотижня.

В контексті цього він також зауважив:

"Можливо, йому (володимиру путіну - ред.) байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі".

Додатково Трамп відзначив, що між Україною та рф наче як було досягнуто певного прогресу, проте потім "щось несподівано бомблять, що бомбити не повинні" і цей прогрес зводиться нанівець.