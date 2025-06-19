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Свириденко: Україна провела переговори з американцями щодо можливості підтримки оборонних проєктів в Україні

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Українська делегація провела у Канаді переговори з американськими колегами щодо можливості підтримки оборонних проєктів в Україні в рамках спільного інвестиційного фонду, створеного минулого місяця.

Про це повідомила віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко у середу, пише "Європейська правда".

За словами Свириденко, українська делегація зустрілася з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб обговорити питання про інвестиційний фонд для відбудови України.

"Переговори були зосереджені на розширенні повноважень фонду для підтримки проєктів оборонного сектора в Україні", – повідомила Свириденко у соцмережі Х.

Свириденко
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