Свириденко: Україна провела переговори з американцями щодо можливості підтримки оборонних проєктів в Україні

Українська делегація провела у Канаді переговори з американськими колегами щодо можливості підтримки оборонних проєктів в Україні в рамках спільного інвестиційного фонду, створеного минулого місяця.

Про це повідомила віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко у середу, пише "Європейська правда".

За словами Свириденко, українська делегація зустрілася з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб обговорити питання про інвестиційний фонд для відбудови України.

"Переговори були зосереджені на розширенні повноважень фонду для підтримки проєктів оборонного сектора в Україні", – повідомила Свириденко у соцмережі Х.