Міністр економічного розвитку: За поточними відчуттями бізнесу, економіка рф взагалі на межі переходу в рецесію

Міністр економічного розвитку російської федерації максим решетніков визнав, що охолодження перегрітої російської економіки високими процентними ставками поставило її на межу рецесії. Про це повідомляє "Интерфакс".
За словами міністра, високі відсоткові ставки "демотивують" бізнес інвестувати і кредитні, і власні кошти. решетніков закликав центробанк рф знайти збалансований підхід між боротьбою з інфляцією та стимулюванням зростання.
"За цифрами у нас охолодження. Але ... всі наші цифри – це дзеркало заднього виду. За поточними відчуттями бізнесу, ми взагалі, здається, на межі переходу в рецесію", - цитує слова максима решетнікова на економічному форумі в Санкт-Петербурзі агентство.
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