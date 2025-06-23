Зеленський: Маємо докази, що росіяни готують нові військові операції на території Європи

російське керівництво готує нові військові операції в Європі, на це готуються спільні відповіді зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, а також Європейським Союзом, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи", - написав Зеленський в Телеграм у неділю за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
Також, за його словами, фіксуються "дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі". Голова держави відзначив, що це підтверджує правильність взятого курсу на примус рф до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску.
"Будемо інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка. Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя", - додав Зеленський.
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